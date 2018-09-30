Нурмагомедов попал на доску почета Американской академии кикбоксинга

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов удостоен места на доске почета в зале Американской академии кикбоксинга, сообщает «Советский спорт».

«Надеюсь, я этого заслуживаю, тренер. На следующей неделе мы изменим игру», — написал Нурмагомедов в своем инстаграм-аккаунте.

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Нурмагомедов встретится с ирландцем Конором Макгрегором шестого октября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229. Этот поединок станет главным событием вечера.

Ранее действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом и тяжелом весе Даниэль Кормье подверг критике своего коллегу Джона Джонса за сотрудничество с Американским антидопинговым агентством (USADA).