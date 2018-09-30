В «Манчестер Юнайтед» опровергли факт ведения переговоров с Зиданом

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Руководство английского «Манчестер Юнайтед» не ведет переговоры с экс-наставником мадридского «Реала» Зинедином Зиданом относительно должности главного тренера, сообщает «Советский спорт».

По информации The Telegraph, французский специалист заинтересован в работе с «красными дьяволами», однако английский клуб не связывался с ним. Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью сохранил поддержку вице-президента клуба Эда Вудворта, несмотря на последние результаты команды и конфликт с полузащитником Полем Погба.

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Ранее сообщалось, что еще одним претендентом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» считается Маурисио Почеттино, который сейчас работает в лондонском «Тоттенхэм Хотспур», однако аргентинец вряд ли сможет возглавить «красных дьяволов» в ходе нынешнего сезона.

Ранее Зидан посоветовал лучшему молодому игроку ЧМ-2018 покинуть «ПСЖ».