«Реал» и «Атлетико» не выявили сильнейшего в дерби

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Мадридские «Реал» и «Атлетико» разошлись миром в матче 7-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2018/19, сообщает «Советский спорт».

Встреча прошла на столичном стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 0:0.

Главный судья встречи Хуан Мунуэра показал шесть желтых карточек.

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Также нападающий «сливочных» Гарет Бэйл получил повреждение и был заменен после первого тайма. Валлиец рискует пропустить матч против московского ЦСКА во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов, который пройдет 2 октября.

Ранее сообщалось, что «Севилья» с Квинси Промесом в составе переиграла «Эйбар».

Футбол. Чемпионат Испании. 7-й тур

«Реал М» (Мадрид) — «Атлетико М» (Мадрид) — 0:0