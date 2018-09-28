Гончаренко не видит минусов в матчах Лиги Чемпионов в «Лужниках»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о том, что армейский клуб проведет домашние матчи Лиги чемпионов на стадионе «Лужники», передает «Советский спорт».
ЦСКА сыграет с мадридским «Реалом», итальянской «Ромой» и чешской «Викторией» не на домашней арене, а в «Лужниках».
Реклама
«Почему нет? Главный стадион страны. Вижу только плюсы. Никаких проблем. Пусть даже и не наш родной стадион, с хорошей энергетикой. Но он ждет нас в чемпионате», — заявил Гончаренко.