Гончаренко не видит минусов в матчах Лиги Чемпионов в «Лужниках»

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о том, что армейский клуб проведет домашние матчи Лиги чемпионов на стадионе «Лужники», передает «Советский спорт».

ЦСКА сыграет с мадридским «Реалом», итальянской «Ромой» и чешской «Викторией» не на домашней арене, а в «Лужниках».

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«Почему нет? Главный стадион страны. Вижу только плюсы. Никаких проблем. Пусть даже и не наш родной стадион, с хорошей энергетикой. Но он ждет нас в чемпионате», — заявил Гончаренко.

Ранее известный комментатор сравнил ЦСКА и «Спартак».