В «Ак Барсе» рассказали о состоянии Зарипова и Маркова

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Тренер действующего обладателя Кубка Гагарина казанского «Ак Барса» Александр Смирнов рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с хабаровским «Амуром», сообщает «БИЗНЕС Online».

«График непростой, но он у всех такой. Просто нужно быть готовым ментально и физически. Дополнительно мотивировать команду на таких соперников, как «Куньлунь Ред Стар», «Амур» или «Адмирал» не приходится. Для нас всех соперники одинаковые. Сейчас все команды играют и хорошо двигаются.

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Что с Зариповым? Данис тренируется, нормально готовится к играм. В ближайшее время мы будем его использовать. Марков на раскатке занимался в четвертой паре? Мы дали ему передохнуть сегодня. Ничего необычного в этом нет. Это нормальная ротация — даем молодым игрокам поиграть. У нас все должны быть в обойме. Связано ли отсутствие Маркова с его ошибкой в последнем матче? Ни в коем случае», — заявил специалист.

«Ак Барс» встретится с «Амуром» на своем льду 28 сентября в 19:00 по московскому времени.

Ранее «Ак Барс» сенсационно уступил «Куньлуню» в матче КХЛ.