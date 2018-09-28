Тещу Аршавина возмутило признание Барановской

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Мама жены футболиста «Кайрата» Андрея Аршавина Наталья Сарычева ответила на критику телеведущей Юлии Барановской в адрес бывшего мужа, сообщает «Советский спорт».

«Юля, только без обид, это не жизнь ходит по кругу, а вы. И никак вам не выйти из этого круга самой. Живите не прошлым, а настоящим. Тогда и побочных ассоциаций не будет. А прошлое держите при себе. А то как-то, уж много личного», — написала теща спортсмена в комментариях под фотографией Барановской в инстаграме.

Ранее Барановская отказалась называть футболиста отцом своих детей. По словам телеведущей, Аршавин уже пять лет не общается с двумя сыновьями и дочерью от первого брака.