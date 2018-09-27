43-летний хоккеист умер на льду во время матча

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Во время любительского хоккейного матча Окружной лиги Москвы между клубами «Сокол» и «Диал-Дент» внезапно скончался один из игроков Максим Газуко, которому было 43 года, сообщает «Советский спорт».

Перед и во время матча хоккеист неважно себя чувствовал, поэтому упал на лед. Моментально к нему бросились судьи и другие хоккеисты, а также на лед выбежал врач. Однако спасти Газуко не удалось.

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Известно, что 43-летний спортсмен скончался из-за сердечного приступа. Сообщается, что за несколько дней до случившегося несчастья хоккеист находился на даче, злоупотребляя крепким алкоголем, но подтверждения этой информации нет.

Ранее говорилось, что 23-летняя чемпионка Европы по кикбоксингу найдена мертвой.