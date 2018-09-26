РПЛ со следующего сезона ужесточит требования к стадионам

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Российская премьер-лига (РПЛ) с сезона-2019/20 ужесточит требования к стадионам при лицензировании клубов, сообщает RT.

Об этом заявил президент лиги Сергей Прядкин. Он отметил, что наличие стадионов, соответствующих требованиям РПЛ, будет обязательным условиям для успешного лицензирования.

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«Со следующего года лига будет принимать активное участие в лицензировании клубов. Лицензию на участие в РПЛ будут получать лишь те команды, чьи стадионы будут полностью соответствовать всем нормам лиги», — сказал он.

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