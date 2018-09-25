Определился первый участник 1/8 финала Олимп Кубка России
«Оренбург» одержал победу над клубом «Динамо-Барнаул» в матче 1/16 финала Олимп Кубка России, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Барнауле, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Артем Галаджан и Андрей Козлов.
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За выход в четвертьфинал турнира «Оренбург» сыграет с победителем встречи «Тюмень» — ЦСКА.
Ранее экс-капитан ЦСКА отметил молодых игроков перед Олимп Кубком России.
Олимп Кубок России. 1/16 финала
«Динамо-Барнаул» (Барнаул) — «Оренбург» (Оренбург) — 0:2
Голы: 0:1 — Галаджан, 43; 0:2 — Козлов, 81