Каррера не разрешил Глушакову вернуться в основу «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возможное возвращение в основу команды полузащитника Дениса Глушакова, передает Sport24.
31-летний хавбек был отстранен от работы с первой командой красно-белых по решению итальянского специалиста. Причиной к дисциплинарному наказанию послужил лайк, который футболист поставил под видеозаписью с критикой Карреры от актера Дмитрия Назарова.
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«Пока нет. Я так решил», — ответил Каррера на вопрос о том, может ли хавбек вернуться в основной состав.
В матче 8-го тура чемпионата России «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА (1:1). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее сообщалось, что болельщики ЦСКА посвятили баннер Глушакову.