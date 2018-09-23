Каррера не разрешил Глушакову вернуться в основу «Спартака»

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Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возможное возвращение в основу команды полузащитника Дениса Глушакова, передает Sport24.

31-летний хавбек был отстранен от работы с первой командой красно-белых по решению итальянского специалиста. Причиной к дисциплинарному наказанию послужил лайк, который футболист поставил под видеозаписью с критикой Карреры от актера Дмитрия Назарова.

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«Пока нет. Я так решил», — ответил Каррера на вопрос о том, может ли хавбек вернуться в основной состав.

В матче 8-го тура чемпионата России «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА (1:1). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее сообщалось, что болельщики ЦСКА посвятили баннер Глушакову.