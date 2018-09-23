Цзю: победа Джошуа — доказательство превосходства молодости в бою

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Бывший чемпион мира по боксу россиянин Костя Цзю в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» прокомментировал поражение Александра Поветкина в бою с британцем Энтони Джошуа.

«Впечатления о бое? Этот поединок еще раз доказал, что молодость чаще всего выигрывает. Было ли ощущение возможной сенсации? Сенсация – это когда в спортсмена вообще никто не верит. А здесь все-таки многие предрекали успех Александра. И вообще, в бою было много моментов, когда Поветкин демонстрировал хороший уровень и прекрасно справлялся со своей работой», — сказал именитый боксер.

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«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию этого боя.

Ранее Александр Усик прокомментировал бой Джошуа с Поветкиным.