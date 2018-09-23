Кудряшов: в первых раундах Поветкин даже вел бой

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Экс-претендент на титул чемпиона мира Дмитрий Кудряшов уверен, что российский боксер Александр Поветкин продемонстрировал свои лучшие характеристики в поединке против англичанина Энтони Джошуа, передает ТАСС.

«В первых раундах Саша попадал неплохо и вообще вел бой, но Джошуа подстроился под этот ритм и сделал то, что должен был сделать. Энтони изначально был фаворитом, но это бокс, победить мог любой, и в первых раундах Поветкин неплохо попадал. В этом бою мы увидели лучшего Поветкина — были и движения корпусом, и быстрые удары, но Джошуа тактически все просчитал и приучил Сашу к левой руке, правую до этого момента не использовал, а потом показал в корпус и ударил в голову. В принципе, классическая комбинация, все гениальное просто», — уверен боксер.

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Кроме того, Кудряшов порассуждал, должен ли Поветкин заканчивать карьеру, или в его возрасте он еще в состоянии показывать хороший бокс.

«Будет ли третий заход на титул? Все зависит от Александра, есть много примеров, когда люди возвращались, но скоро 40 лет нашему витязю, и с каждым годом это будет сделать все сложнее и сложнее. Все решать ему и его команде — если остался порох, то нужно боксировать, на пенсию всегда успеет», — подытожил спортсмен.

Российский боксер Александр Поветкин на лондонском стадионе «Уэмбли» не смог оспорить титулы действующего чемпиона WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа. В седьмом раунде россиянина отправили в нокаут, и поединок был остановлен.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию этого боя.

Ранее Александр Усик прокомментировал бой Джошуа с Поветкиным.