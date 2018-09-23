Президент WBO не рекомендует Поветкину заканчивать карьеру

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Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Валькарсель заявил, что российскому боксеру Александру Поветкину не стоит завершать карьеру после поражения от британца Энтони Джошуа, сообщает «РИА Новости».

«Поветкину не стоит заканчивать карьеру. Это все еще большое имя в тяжелом весе, он может победить 90% своих оппонентов», — уверен Валькарсель.

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В субботу на лондонском стадионе «Уэмбли» Джошуа в седьмом раунде нокаутировал Поветкина и защитил титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. Для 39-летнего россиянина это поражение стало вторым в карьере.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию этого боя.

Ранее Александр Усик прокомментировал бой Джошуа с Поветкиным.