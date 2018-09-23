Глава IBO: Поветкин может с гордостью завершить карьеру

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Президент Международной боксерской организации (IBO) Эд Ливайн уверен, что россиянин Александр Поветкин все еще остается одним из лучших тяжеловесов мира, и завершать карьеру может с гордостью, сообщает «РИА Новости».

«Поветкин в бою с Джошуа был очень хорош! Он старался победить и все еще остается одним из лучших в тяжелом весе. Он проигрывал только самым лучшим за последние 15 лет. Если он решит завершить карьеру, то он может делать это с гордостью», — заявил функционер.

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В субботу на лондонском стадионе «Уэмбли» британец Энтони Джошуа в седьмом раунде нокаутировал Поветкина и защитил титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. Для 39-летнего россиянина это поражение стало вторым в карьере.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию этого боя.

Ранее Александр Усик прокомментировал бой Джошуа с Поветкиным.