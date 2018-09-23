Джошуа прокомментировал победу над Поветкиным

<img src="//img.gazeta.ru/files3/81/11989081/RTS22FIO-pic905-895x505-63325.jpg">

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа прокомментировал победу над российским боксером Александром Поветкиным, передает «Советский спорт».

«Поветкин является очень непростым соперником, он доказал это хорошими встречными ударами. Но он слаб в корпусе, поэтому я старался переключиться на него. Возможно, несколько лет назад я бы не выиграл этот бой. Эта победа — заслуга моей команды и людей, которые помогают в тренировочном лагере», — приводит слова британского спортсмена Mirror.

Реклама

Накануне в Лондоне Джошуа победил Поветкина нокаутом в седьмом раунде. После поединка россиянину потребовалась первая помощь, он дышал в кислородную маску.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этого боя.

Ранее Поветкин получил медицинскую помощь после нокаута от Джошуа.