Сестры Аверины нанесут символический удар перед матчем ЦСКА — «Спартак»
Чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверина нанесут первый символический удар по мячу перед встречей восьмого тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком», сообщает «Советский спорт».
«Мы болеем за ЦСКА. Мы идем на матч ЦСКА — «Спартак» и будем пинать первый мяч», — заявили гимнастки в эфире группы Олимпийского комитета России во «ВКонтакте».
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Встреча между ЦСКА и «Спартаком» пройдет 23 сентября на домашнем стадионе армейцев. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что молодежная команда «Спартака» с Денисом Глушаковым и Андреем Ещенко обыграла ЦСКА.