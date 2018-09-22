Сестры Аверины нанесут символический удар перед матчем ЦСКА — «Спартак»

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Чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверина нанесут первый символический удар по мячу перед встречей восьмого тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком», сообщает «Советский спорт».

«Мы болеем за ЦСКА. Мы идем на матч ЦСКА — «Спартак» и будем пинать первый мяч», — заявили гимнастки в эфире группы Олимпийского комитета России во «ВКонтакте».

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Встреча между ЦСКА и «Спартаком» пройдет 23 сентября на домашнем стадионе армейцев. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что молодежная команда «Спартака» с Денисом Глушаковым и Андреем Ещенко обыграла ЦСКА.