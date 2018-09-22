Фергюсон впервые после инсульта посетит матч «Манчестер Юнайтед»
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон впервые после инсульта посетит домашний матч команды, сообщает «Советский спорт».
«Я действительно рад вернуться. Очевидно, это долгая разлука, но я иду на поправку, делая то, что говорит мой сын и предписывают врачи», — цитирует Фергюсона официальный сайт клуба.
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22 сентября «Манчестер Юнайтед» встретится с «Вулвэрхэмптоном» в матче шестого тура чемпионата Англии.
«Немного нервничаю перед игрой, ведь последний раз был на матче еще в апреле. Надеюсь, сегодня «Манчестер Юнайтед» одержит победу», — отметил Фергюсон.
Ранее португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к Фергюсону.