Фергюсон впервые после инсульта посетит матч «Манчестер Юнайтед»

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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон впервые после инсульта посетит домашний матч команды, сообщает «Советский спорт».

«Я действительно рад вернуться. Очевидно, это долгая разлука, но я иду на поправку, делая то, что говорит мой сын и предписывают врачи», — цитирует Фергюсона официальный сайт клуба.

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22 сентября «Манчестер Юнайтед» встретится с «Вулвэрхэмптоном» в матче шестого тура чемпионата Англии.

«Немного нервничаю перед игрой, ведь последний раз был на матче еще в апреле. Надеюсь, сегодня «Манчестер Юнайтед» одержит победу», — отметил Фергюсон.

Ранее португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к Фергюсону.