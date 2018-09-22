Глава UFC увидел в Нурмагомедове ненависть к Магрегору

<img src="//img.gazeta.ru/files3/205/11979205/RTS2285K-pic905-895x505-5790.jpg">

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт считает, что россиянин Хабиб Нурмагомедов ненавидит ирландца Конора Макгрегора, передает «Советский спорт».

Он увидел нервозность в Нурмагомедове по ходу пресс-конференции перед боем с Конором Макгрегором. По словам Уайта, тот вскипел после ряда оскорблений со стороны ирландца.

Реклама

Во время пресс-конференции Макгрегор всяческими способами провоцировал Нурмагомедова, оскорбляя его, называя трусом и «крысой». Он также оскорбил его отца и дагестанский народ.

«Эти парни реально ненавидят друг друга. Все помнят, что произошло с тем автобусом в Бруклине. Это однозначно была самая жестокая пресс-конференция, на которой я когда-либо был. Хабиб внешне держался спокойно, но я видел, как он кипит внутри. Если вас не задевают такие слова в ваш адрес, то вы и не человек вовсе. Нет никого лучше Конора в подобных психологических атаках», — приводит слова Уайта ESPN.

Напомним, Нурмагомедов и Макгрегор встретятся 6 октября на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе в бою за титул. Сообщалось, что Уайт пригласил на бой Дональда Трампа и Владимира Путина.