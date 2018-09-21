В Кремле прокомментировали решение WADA о восстановлении РУСАДА в правах

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Решение Всемирного антидопингового агентства о восстановлении в правах Российского антидопингового агентства оценивается позитивно в Кремле, но предстоит пройти еще долгий путь к нормализации рабочего процесса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают «РИА Новости».

«Вы знаете непримиримую позицию в отношении допинга и его использования президента Путина. Вы знаете все соответствующие поручения, которые давались президентом по разработке соответствующей программы и так далее. В этой связи, безусловно, решение WADA расценивается нами позитивно. Мы понимаем, что все равно предстоит пройти еще достаточно долгий путь на пути к окончательной нормализации рабочего процесса и выстраиванию всех его нюансов», — сказал журналистам Песков.

Напомним, в четверг на заседании исполкома WADA на Сейшельских островах было принято решение восстановить РУСАДА в правах. За восстановление РУСАДА проголосовали 9 членов исполкома из 12.