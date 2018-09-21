Макарова проиграла 164-й ракетке мира
Россиянка Екатерина Макарова, занимающая 42 место в рейтинге, проиграла 164 ракетке мира из Австралии в первом раунде квалификации турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Ухане (Китай), сообщает «Советский спорт».
Встреча россиянки с Лизетт Кабрере завершилась для нее со счетом 1:6, 6:4, 3:6. Австралийка справилась с Макаровой за два часа десять минут.
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Ранее сообщалось, что теннисистка Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле.
Теннис. Ухань. Квалификация. 1 раунд
Лизетт Кабрере (Австралия) — Екатерина Макарова (Россия) — 1:6, 6:4, 3:6