Головин попал в заявку «Монако» на матч чемпионата Франции с «Нимом»

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Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин попал в заявку команды на чемпионата Франции с «Нимом», сообщает ТАСС.

По словам главного тренера клуба Леонарду Жардим, Головин может выйти на поле, но отыграть не более 20 минут. Отмечается, что, если это произойдет, то матч против «Нима» станет для российского футболиста дебютным в чемпионате Франции.

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Встреча состоится 21 сентября и начнется в 2145 по московскому времени. «Монако» после пяти туров занимает 15-е место в таблице чемпионата, набрав 5 очков.

Головин перешел в клуб эти летом из московского ЦСКА, но дебютировать пока не смог из-за травмы.

Ранее «Монако» без Головина уступил «Атлетико» в Лиге чемпионов.