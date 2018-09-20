Сборная России поздравила Чалова с первым голом в Лиге чемпионов

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Сборная России по футболу поздравила футболиста московского ЦСКА Федора Чалова с дебютным голом в Лиге чемпионов, передает «Советский спорт».

Также пресс-служба сборной поздравила весь армейский клуб с камбэком и гостевой ничьей.

«Поздравляем Федора Чалова с дебютным голом в Лиге чемпионов, а ЦСКА — с невероятным камбэком и первым завоеванным очком в текущем розыгрыше», — говорится в сообщении.

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Напомним, что 20-летний Чалов стал автором первого гола армейцев в ворота чешской «Виктории» в матче первого тура группового этапа. Для форварда красно-синих этот гол стал первым в карьере в Лиге чемпионов, и вторым в еврокубках — в прошлом сезоне Чалов забил лондонскому «Арсеналу» в Лиге Европы. Для ЦСКА встреча закончилась гостевой ничьей (2:2).

Ранее исход встречи прокомментировал тренер «армейцев» Виктор Гончаренко.