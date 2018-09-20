Отец Хабиба Нурмагомедова: Макгрегор ответит за игру вокруг автобуса
Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что ирландский боец Конор Макгрегор ответит за нападение на автобус, сообщает «Советский спорт».
В апреле 2018 года ирландский боец напал на автобус, в котором находились бойцы промоушена, включая россиянина Хабиба Нурмагомедова. После этого полицейский департамент выписал орден на арест бойца. Ему грозило до семи лет тюрьмы.
«Война взглядов не будет учитываться после войны в актагоне. Все что может сорвать бой, не допустимо. Терпеливый пожинает плоды. 30 лет — это не юноша, а зрелый и ответственный боец. Сегодня очень ответственный день перед нашими болельщиками. С него можно было спросить на чемпионате мира по футболу в России, но он был гостем у нас в стране. В Лас-Вегасе мы на нейтральной территории. Он ответит за игру вокруг автобуса», — написал Абдулманап в инстаграме.
Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе.
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Война взглядов , не будет учитываться после войны в актагоне . Все что может сорвать бой , не допустимо . Терпеливый пожинает плоды . 30 лет это не юноша а зрелый ответственный боец . Сегодня очень ответственный день перед нашими болельщиками . С него можно было спросит в России на ЧМ по футболу , но он был гостем у нас в стране . В Лас-Вегасе мы на нейтральной территории. Ин Ша Аллагь он ответит за игру вокруг автобуса !!!