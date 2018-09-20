Отец Хабиба Нурмагомедова: Макгрегор ответит за игру вокруг автобуса

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Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что ирландский боец Конор Макгрегор ответит за нападение на автобус, сообщает «Советский спорт».

В апреле 2018 года ирландский боец напал на автобус, в котором находились бойцы промоушена, включая россиянина Хабиба Нурмагомедова. После этого полицейский департамент выписал орден на арест бойца. Ему грозило до семи лет тюрьмы.

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«Война взглядов не будет учитываться после войны в актагоне. Все что может сорвать бой, не допустимо. Терпеливый пожинает плоды. 30 лет — это не юноша, а зрелый и ответственный боец. Сегодня очень ответственный день перед нашими болельщиками. С него можно было спросить на чемпионате мира по футболу в России, но он был гостем у нас в стране. В Лас-Вегасе мы на нейтральной территории. Он ответит за игру вокруг автобуса», — написал Абдулманап в инстаграме.

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе.