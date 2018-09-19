Родченков назвал катастрофой восстановление РУСАДА

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Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков призвал международную организацию не восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах на исполкоме 20 сентября на Сейшельских островах, передает «Советский спорт».

«WADA не должно становиться жертвой манипуляций и ложных утверждений министерства, той же самой руки Кремля, которая способствовала осуществлению допинговой программы. Положительное решение станет катастрофой для чистого спорта», — цитирует Родченкова USA Today.

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Также экс-сотрудник московской лаборатории РУСАДА возмутился тем, что Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил Олимпийский комитет России (ОКР) после Игр в Пхенчхане и что Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал 28 спортсменов, подозревавшихся в употреблении допинга.

По мнению Родченкова, эти решения расходятся с информацией доклада Макларена и подрывают идеалы олимпийского движения и борьбы с допингом.

Ранее c критикой рекомендации восстановить РУСАДА выступил и немецкий автор фильмов о российском допинге Хайо Зеппельт.