Родченков назвал катастрофой восстановление РУСАДА
Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков призвал международную организацию не восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах на исполкоме 20 сентября на Сейшельских островах, передает «Советский спорт».
«WADA не должно становиться жертвой манипуляций и ложных утверждений министерства, той же самой руки Кремля, которая способствовала осуществлению допинговой программы. Положительное решение станет катастрофой для чистого спорта», — цитирует Родченкова USA Today.
Также экс-сотрудник московской лаборатории РУСАДА возмутился тем, что Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил Олимпийский комитет России (ОКР) после Игр в Пхенчхане и что Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал 28 спортсменов, подозревавшихся в употреблении допинга.
По мнению Родченкова, эти решения расходятся с информацией доклада Макларена и подрывают идеалы олимпийского движения и борьбы с допингом.
Ранее c критикой рекомендации восстановить РУСАДА выступил и немецкий автор фильмов о российском допинге Хайо Зеппельт.