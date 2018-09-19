Олимпийский чемпион по биатлону выступил против восстановления РУСАДА

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Олимпийский чемпион по биатлону на Играх в Корее швед Себастьян Самуэльссон призвал спортсменов бороться против возможного восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА), передает «Советский спорт».

«Меня поддержали не так много людей, когда я призвал бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. Важно, чтобы мы могли бороться. Для спорта было бы лучше, если бы звезды биатлона высказались на эту тему. Это было бы полезно для дискуссии и могло повлиять на общее дело», — цитирует биатлониста VG.

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Также Самуэльссон добавил, что восстановление РУСАДА покажет, что Россия оказывает большое влияние на Всемирное антидопинговое агентство (WADA), и это неправильно, поэтому важно, чтобы лидеры мирового биатлона выступили против.

«Если РУСАДА будет восстановлено без выполнения обязательных пунктов дорожной карты, это будет серьезная проблема, так как станет понятно, на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оказывается очень большое давление со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и России», — отметил он.

Самуэльссон уже не первый раз выступает против российского спорта. Ранее швед не поехал на этап Кубка мира в Тюмени и призывал своих коллег бойкотировать этот старт.