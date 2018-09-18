Президент «ПСЖ» почтил память жертв трагедии в «Хиллсборо»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи посетил мемориал памяти жертв трагедии в «Хиллсборо» перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем», сообщает Sport24.

Трагедия случилась 15 апреля 1989 года на стадионе «Хиллсборо» в Шеффилде. Во время полуфинала Кубка Англии между «Ноттингемом Форест» и «Ливерпулем» произошла страшная давка, в которой погибли 96 болельщиков «Ливерпуля». Также пострадали 766 человек.

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Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «ПСЖ» состоится 18 сентября на «Энфилде» и начнется в 22.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что капитан «Ливерпуля» готов остановить Неймара в матче Лиги чемпионов.