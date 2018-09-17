Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан обратился к российским болельщикам
Шорт-трекист Виктор Ан, объявивший о завершении карьеры, поблагодарил российских болельщиков и пожелал удачи сборной России, сообщает ТАСС.
«Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал и верил в меня на протяжении тех лет, которые я выступал за сборную России. Надеюсь, что у команды все будет хорошо, и я желаю ребятам добиться высоких результатов. С моими партнерами по сборной России и болельщиками мы прошли долгий, трудный, но счастливый путь, за который я всем благодарен. Мои наилучшие пожелания всем вам», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Союза конькобежцев России в инстаграме.
32-летний спортсмен, имеющий российское гражданство, является самым титулованным шорт-трекистом в истории. За время карьеры в сборной России он трижды завоевывал золото на Олимпийских играх в Сочи, дважды — на чемпионатах мира и восемь раз — на первенствах Европы.
Ранее Ан прокомментировал свое будущее, которое касается его работы в сборной России.
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��Виктор Ан, завершивший карьеру, обратился с открытым письмом к российским болельщикам и команде: . "Хочу поблагодарить всех кто поддерживал и верил в меня на протяжении тех лет, которые я выступал за сборную России... Надеюсь, что у команды все будет хорошо, и я желаю ребятам добиться высоких результатов. С моими партнерами по сборной России и болельщиками мы прошли долгий, трудный, но счастливый путь, за который я всем благодарен. Мои наилучшие пожелания всем вам". . Полная версия - скоро в наших социальных сетях.#comingsoon �� ______________________________________________ #sport #instasport #спорт #наспорте #живуспортом #teamrussia #шорттрек #wintersport #shorttrack #schaatsen #russkating #openletter #олимпийцы #ВикторАн Фото: Владимир Песня (с) РИА Новости