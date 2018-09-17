Защитник «Ювентуса» поздравил Роналду с первым дублем за клуб

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Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился эмоциями от победы в матче четвертого тура чемпионата Италии с «Сассуоло», передает «Советский спорт».

Матч состоялся 16 сентября в Турине и закончился со счетом 2:1 в пользу «Ювентуса». Оба мяча хозяев забил нападающий Криштиану Роналду.

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«Мы одержали очередную важную победу. Неплохая подготовка к старту в Лиге чемпионов. Поздравляю Роналду с первым дублем за «Ювентус», — написал Бонуччи в своем твиттере.

Ранее Роналду назвал себя счастливым после первого гола за «Ювентус».