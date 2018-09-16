Кадыров: для «Ахмата» авторитетов нет

<img src="//img.gazeta.ru/files3/925/11922925/RIAN_5616069.HR-pic905-895x505-79633.jpg">

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал победу грозненского «Ахмата» над московским«Спартаком» (2:1) в гостевом матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».

«Спартак», безусловно, один из самых титулованных в России, но грозненская команда «Ахмат» никогда не смотрит, сколько трофеев у соперника. На любую игру наши футболисты выходят с установкой «только на победу», — написал Кадыров в телеграме. — «Спартак» традиционно является топовой командой в чемпионате России, но для «Ахмата» авторитетов нет».

Реклама

Также Кадыров отметил, что чеченский клуб сегодня контролировал ход игры и победил заслуженно.

«Гостевая победа всегда воспринимается особенно ценнее. Вот и сегодня чеченский клуб показал настоящий характер, обыграв в Москве на высоком классе «Спартак». С первых минут матча «Ахмат» полностью взял под свой контроль ход игры и до финального свистка доминировал на поле. Победа нашей команды была более чем заслуженной».

Кадыров поздравил с победой тренерский штаб под руководством Рашида Рахимова и болельщиков и пожелал удачи в следующих матчах.

«Ахмат» 16 сентября в матче против москвичей одержал первую в сезоне гостевую победу.