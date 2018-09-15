Журова: восстановление РУСАДА вернет легкоатлетам флаг и гимн

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы Светлана Журова поделилась своим мнением о возможном восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА), передает «Советский спорт».

«Несомненно, восстановление РУСАДА повлияет на ситуацию с Паралимпийским комитетом России (ПКР) и приблизит восстановление Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), – сказала Журова. – Они смогут стать полноценными участниками спортивных соревнований, а не как сейчас – без флага и гимна».

Напомним, что комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому восстановить РУСАДА в правах, и 20 сентября исполком WADA может принять окончательное положение решение.