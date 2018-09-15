Вице-президент ПКР: рекомендация WADA решит для паралимпийцев все проблемы

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Первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков считает, что рекомендация Всемирного антидопингового агентства (WADA) п восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может решить все проблемы ПКР, передает ТАСС.



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«В целом новость для ПКР положительная, потому что практически от комитета по соответствию прозвучало, что два главных пункта у РУСАДА, аналогичных для ПКР, принимаются, — сказал Рожков. — Это может решить на исполкоме WADA все проблемы ПКР, который из 28 критериев восстановления выполнил практически все. С нетерпением ждем 20 сентября».

«МПК готов оперативно собрать рабочую группу. Все, что необходимо для положительного принятия решения рабочей группой, ПКР оперативно представит. Финансовый вопрос, о котором говорит МПК, технический, соответствующие договоры подписаны еще перед Играми в Южной Корее. Вопрос диалога с МПК в правильном оформлении документов в соответствии с российским и международным законодательством», — добавил чиновник.

В пятницу стало известно, что комитет WADA по соответствию рекомендовал восстановить в правах РУСАДА. Заседание исполкома WADA, на котором будет рассматриваться вопрос восстановления РУСАДА, пройдет 20 сентября.