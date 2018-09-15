Макгрегор оставил язвительный комментарий Нурмагомедову
Ирландский боец Конор Макгрегор оставил сообщение своему будущему оппоненту россиянину Хабибу Нурмагомедову, сообщает «Советский спорт».
В своем инстаграме действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) опубликовал фотографию с подписью «Шаг за шагом», что стало поводом для комментария ирландца.
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«Шаг за шагом и об тебя вытрут ноги», — написал Макгрегор.
Бой Нурмагомедова и Макгрегора состоится 6 октября на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось, что российский боец UFC оценил шансы Нурмагомедова в поединке с Макгрегором.