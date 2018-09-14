Колобков: был уверен, что WADA признает огромную антидопинговую работу в России

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Министра спорта России Павел Колобков прокомментировал для журналистов появившуюся информацию о том, что комитет по соответствию WADA рекомендует исполкому восстановить РУСАДА.

«Я был уверен, что рано или поздно Комитет WADA по соответствию признает ту огромную работу, которая проделана в России по борьбе с допингом. Мы всегда стремились к сотрудничеству, делали все от нас зависящее, при этом учитывая нормы нашего законодательства.

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Мы максимально открыты, потому что нам нечего скрывать. Только общими усилиями мы смогли достичь такого результата. Я благодарен всем представителям как российского, так и международного спортивного сообщества, кто поддерживал нас, кто помогал реализовывать антидопинговые меры ради того, чтобы российские спортсмены выступали на равных с другими.

Для нас важно восстановление РУСАДА на ближайшем Исполкоме WADA. Мы с надеждой будем ждать решения 20 сентября. Поверьте, мы сделали все, что могли. И готовы в дальнейшем также сотрудничать с нашими зарубежными партнерами, продолжать работать в этом направлении, соблюдать единые правила, равные для всех», — заявил министр.

Ранее комитет по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому WADA восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).