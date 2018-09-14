«Зенит» устроил «приветственный тоннель» для Маркизио
Новоиспеченный полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио провел тренировку в составе петербургской команды, сообщает «Советский спорт».
Во время занятия игроки сине-бело-голубых образовали импровизированный традиционный тоннель для новичков клуба, через который прошел итальянец.
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Видео эпизода опубликовано в официальном твиттере команды из Северной столицы.
32-летний Маркизио минувшим летом расторг контракт с «Ювентусом» и на правах свободного агента заключил двухлетнее соглашение с «Зенитом».
Ранее сообщалось, что сыновья Маркизио будут играть в академии «Зенита».
Тоннель для новичка! �� @ClaMarchisio8 pic.twitter.com/CXRWHwoTGh— ФК «Зенит»�� (@zenit_spb) 14 сентября 2018 г.