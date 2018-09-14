УЕФА разрешил ЦСКА проводить матчи Лиги чемпионов в «Лужниках»
Московский ЦСКА сможет провести матчи группового этапа Лиги чемпионов на столичном стадионе «Лужники», сообщает ТАСС.
Специальная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрила эту возможность.
«ЦСКА проведет матчи группового этапа Лиги чемпионов сезона-2018/19 на стадионе «Лужники». Инспекционная комиссия УЕФА осталась довольна результатами проверки арены и удовлетворила просьбу московского клуба провести домашние матчи турнира на данном стадионе», — заявили в пресс-службе организации.
Реклама
На групповом этапе турнира армейцы сыграют с мадридским «Реалом», «Ромой» и «Викторией Пльзень».
Ранее сообщалось, что УЕФА инспектирует «Лужники» для проведения матчей Лиги чемпионов.