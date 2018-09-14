Макгрегор показал, как готовится к бою с Нурмагомедовым
Ирландский боец Конор Макгрегор опубликовал ролик своей подготовки к бою за титул чемпионата UFC против россиянина Хабиба Нурмагомедова, сообщает «Советский спорт».
Макгрегор опубликовал на своей странице в инстаграме видео с тренировки и частично показал программу своей подготовки к бою. На видео ирландец проводит работу в партере, на лапах и в спаррингах.
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Бой Нурмагомедов – Макгрегор пройдет 6 октября в Лас-Вегасе. Для Нурмагомедова этот поединок станет первым, в котором он будет защищать свой чемпионский титул, завоеванный в апреле после победы над Элом Яквинтой из США.
Напомним, что в последнее время вокруг имени Хабиба Нурмагомедова разразился скандал, связанный с конфликтом бойца и артистов лейбла Black Star.