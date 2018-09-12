Глава ОКР: РУСАДА — образец национального антидопингового агентства

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР)Станислав Поздняков считает выполненной работу по реформированию Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в соответствии с требованиями Всемирного антидопингового агентства (WADA), передают «Известия».

«С моей точки зрения, точка поставлена достаточно давно. Программа реновации РУСАДА, которую проводила российская сторона, выполнена полностью. На сегодняшний момент Российское антидопинговое агентство являет собой образец национального антидопингового агентства. Оно является полностью независимым, начиная от наблюдательного совета, который состоит из людей, напрямую не занимающихся спортивной деятельностью, за исключением представителей Олимпийского комитета как учредителей — у нас, как вы знаете, в наблюдательном совете находится Елена Исинбаева. В остальном весь состав РУСАДА, в общем-то, — это новые люди, с абсолютно четкой и чистой репутацией, с понятным прогнозом на перспективу», — заявил Поздняков.

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«Другое дело, что для нас это было несколько необычно — принять те правила игры, которые существуют в других антидопинговых агентствах. Но тем не менее мы прошли через это, и сейчас, с нашей точки зрения, РУСАДА полностью соответствует кодексу WADA», — добавил он.

Тем не менее допинговые скандалы не прекращаются. Последней жертвой подозрений в допинге стал футболист сборной России и испанской «Валенсии» Денис Черышев.