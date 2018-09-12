Колобков: российские спортсмены примут участие на Олимпиаде 2020

<img src="//img.gazeta.ru/files3/344/10989344/1117608155-pic905-895x505-13489.jpg">

Министр спорта России Павел Колобков не сомневается в том, что российские спортсмены примут участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио, передает ТАСС со ссылкой на выступление чиновника на канале «Россия 24».

«Эту тему надо перестать поднимать. У нас нет проблем с Международным олимпийским комитетом (МОК) - после ОИ-2018 нас восстановили в правах. Да, мы получили некоторые санкции, но сейчас ОКР является полноправным членом олимпийского движения. У нас нет сомнений в том, что российские спортсмены примут участие на Олимпиаде и могут спокойно готовиться к этим соревнованиям», — заявил Колобков.

Реклама

Министр спорта убежден в том, что восстановление членства Олимпийского комитета России (ОКР) в МОК гарантирует российским спортсменам возможность участвовать в Играх и спокойно готовиться к ним.

Напомним, что 5 декабря 2017 года было объявлено о приостановлении членства ОКР за нарушения антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи, из-за чего главный старт сезона пропустили многие лидеры российской сборной. После закрытия Олимпиады, 28 февраля 2018 года членство ОКР было восстановлено. Сейчас ведутся разбирательства в отдельных федерациях, в частности, Международный союз биатлонистов (IBU) не восстановил в правах Союз биатлонистов России.