Дзюба признан человеком года по версии GQ

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Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба признан человеком года по версии мужского журнала GQ, сообщает «Советский спорт».

Об этом говорится на сайте GQ Russia.

30-летний форвард на чемпионате мира 2018 года помог сборной России добраться до четвертьфинала турнира. В рамках мундиаля Дзюба провел пять матчей, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.

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В текущем сезоне на счету россиянина три гола в шести встречах чемпионата России.

Это второй раз, когда издание отдало победу спортсмену. В 2008 году человеком года по версии GQ стал голландский специалист Гус Хиддинк, под руководством которого национальная команда России дошла до полуфинала чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что Дзюба настроен стать чемпионом России.