Бывший заключенный нокаутировал соперника на турнире в Краснодаре

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Марат Балаев нокаутировал Мурада Мачаева на турнире ACB 89, сообщает Sport24.

42-летний спортсмен одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.

В молодости Балаев занимался вольной борьбой, а в 27 лет был осужден за кражу и на десять лет отправлен в тюрьму. В 37 лет он вышел на свободу и перешел в MMA.

Ранее сообщалось, что российский боец нокаутировал соперника эффектным ударом локтем с разворота.