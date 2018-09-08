Сын Константина Цзю одержал 11-ю победу на профессиональном ринге

Тим Цзю, сын легендарного российского боксера Константина Цзю, одержал 11-ю победу на профессиональном ринге, сообщает ТАСС.

В 10-раундовом поединке в австралийском Бендиго, который стал главным боем турнира, Цзю-младший победил аргентинца Маркоса Хесуса Корнехо техническим нокаутом в первом раунде. Отпрыск известного боксера выступает в весовой категории до 69,9 кг.

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Для 23-летнего россиянина эта победа стала 11-й в профессиональной карьере и четвертой в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Цзю-старший пояснил информацию об операции на сердце и инфаркте.