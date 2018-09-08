Терри за один сезон в «Спартаке» заработает больше 160 млн рублей‍

Бывший защитник «Челси» и сборной Англии по футболу Джон Терри близок к переходу в московский «Спартак», сообщает «Советский спорт».

По информации британского издания The Sun, стороны близки к согласованию контракта. Отмечается, что соглашение будет рассчитано на один сезон с возможностью продления на еще один. По контракту англичанин будет получать в стане красно-белых £1,8 млн в год (примерно 162 млн рублей).

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«Спартак» в крайнем матче чемпионата России с «Зенитом» потеряли из-за разрыва крестообразных связок защитника Самуэля Жиго, перешедшего в команду летом.

37-летний Терри провел за «Челси» 702 матча, в система клуба он находился с 1995 года.

Ранее сообщалось, что Терри успешно прошел медосмотр для «Спартака».