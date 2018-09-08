Игроки сборной России Дзюба и Кудряшов пройдут дополнительное обследование‍

Игроки сборной России по футболу Артем Дзюба и Федор Кудряшов будут вынуждены пройти дополнительное медицинское обследование после матча Лиги наций против Турции (2:1), сообщает «Советский спорт».

Как информирует пресс-служба национальной команды, после игры у Кудряшова было диагностировано повреждение мышц бедра, а Дзюба начал испытывать дискомфорт в области поясницы. 8 августа оба футболиста отправятся в Москву для более глубокого обследования.

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В игре против Турции Дзюба провел 90 минут и отметился забитым мячом. На счету Кудряшова 82 проведенных на поле минуты.

Ранее сообщалось, что Дзюба назвал «счастьем» капитанскую повязку в сборной.