Шипулин задумался о завершении карьеры после отрицательного решения IBU

<img src="//img.gazeta.ru/files3/403/11625403/RIAN_3278906.HR.ru-pic905-895x505-96925.jpg">

Олимпийский чемпион Сочи 2014 года россиянин Антон Шипулин дал комментарии относительно решения Международного союза биатлонистов (IBU) не восстанавливать Союз биатлонистов России в правах, сообщает Калашников Media.

«Я от этой грязи уже очень сильно устал еще с Олимпиады, с этими допусками, недопусками. С одной стороны уже научился абстрагироваться от этой ситуации, с другой, конечно, это неприятно. Вытягивает какие-то лишние эмоции, создает какую-то дополнительную нервотрепку.

Реклама

Для меня будет одним из решений в положительную или отрицательную сторону – это если нас лишат чемпионатов мира, как легкую атлетику, чтоб мы выступали под нейтральными флагами.

Потому что тогда нет смысла бегать. Для чего это тогда? Светиться по телевизору и зарабатывать какие-то баллы? Мне этого меньше всего хотелось бы», – заявил чемпион.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, когда федерация сможет восстановить права в Международном союзе биатлонистов (IBU).