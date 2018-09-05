В Госдуме высказались о надписи «Слава Украине» на форме украинских футболистов

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Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал надпись «Слава Украине» на новой форме футболистов сборной Украины. Депутат не видит ничего унизительного для россиян в этой фразе и считает, что каждый случай использования подобных лозунгов следует рассматривать отдельно в зависимости от контекста.

«Мы же не против, чтобы Украина или любая другая страна выступала под своей символикой. Поэтому необходимо отделить политику от спорта и относиться к подобным вещам спокойно. В данном случае их нельзя сравнивать с выходками националистического характера некоторых украинских спортсменов, которые явно пытаются спровоцировать российскую сторону своими высказываниями или действиями. А эту ситуацию нужно просто принять без всяких истерик и ажиотажа», — приводит слова Свищева RT.

Ранее сборная Украины представила новую игровую форму. Надпись «Слава Украине» на спине футболки вызвала неоднозначную реакцию, новую форму уже прокомментировали в УЕФА.