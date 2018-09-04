РУСАДА разрешили работать с пробами Московской лаборатории

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) позволило Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) работать с пробами Московской антидопинговой лаборатории, сообщает ТАСС.

Об этом агентству рассказал генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

По его словам, РУСАДА на данный момент пользуется большим доверием у WADA и теперь может беспрепятственно заниматься работой с допинг-пробами.

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«У нас налажены очень тесные отношения с WADA. Свидетельством тому является факт, что именно нам Всемирное антидопинговое агентство доверило работу с пробами Московской антидопинговой лаборатории. Это очень важный момент», — заметил Ганус.

На данный момент допинг-пробы находятся в антидопинговой лаборатории, опечатанной Следственным комитетом России в связи с возбуждением уголовного дела против бывшего директора лаборатории Григория Родченкова. Доступ к пробам является одним из важных условий для восстановления РУСАДА в своих правах.

Ранее сообщалось, что в российском биатлоне хотят уменьшить срок хранения допинг-проб.