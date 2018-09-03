Месси высказался о переходе Роналду в «Ювентус»

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о переходе португальского форварда Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус».

«Я был удивлен переходом Роналду в «Ювентус», но это хорошо. Не представлял его вне «Реала». Говорили про многие клубы, как о возможной новой команде Роналду, но «Ювентус» как-то не фигурировал.

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«Реал» и дальше будет бороться за все титулы. Ну и «Ювентус» после прихода Роналду становится фаворитом в борьбе за победу Лигу чемпионов. Эта команда и ранее имела очень хороший коллектив», — приводит слова Месси Marca.

33-летний обладатель «Золотого мяча» перешел этим летом в стан «бьянконери» за €112 млн. Цвета «сливочных» Роналду защищал с 2009 года.

Ранее главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, почему Роналду пока не смог отметиться забитым мячом.