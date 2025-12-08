Боня о начале суда с невестой Лепса: «Учимся отвечать за слова»

Телеведущая и блогерша Виктория Боня высказалась о начале суда с невестой певца Григория Лепса Авророй Кибой. Боню цитирует издание Super.

«Учимся отвечать за слова», — сказала Боня.

Звезда добавила, что она за свои отвечает.

«Фразу «этот персонаж» я лишь цитировала из другого издания, с прямой отсылкой», — уточнила она, выразив надежду, что Аврора Киба будет учиться на своих ошибках.

8 декабря Кузьминский суд Москвы назначил предварительную беседу по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, который Виктория подала против 19-летней девушки.

20 октября РИА Новости сообщило, что Боня подала иск в Кузьминский суд Москвы против невесты Григория Лепса. По данным агентства, иск связан с защитой чести, достоинства и деловой репутации модели. В документах, полученных РИА Новости, не раскрывается основания и сумма требований телеведущей.

В июле между Боней и Кибой случился скандал. 19-летняя невеста Лепса назвала экс-участницу «Дома-2» женщиной, которая «продавала свое тело женатым за €3 тыс.». Таким образом девушка отреагировала на заявления Бони в Rutube-шоу «Злые языки». Знаменитость утверждала, что семья Кибы решила «удачно выдать дочь замуж» за Лепса на фоне проблем с финансами.

Ранее Боня заявила, что мать невесты Лепса была ее лучшей подругой.