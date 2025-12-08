На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме оценили слова Бербок о территориальных уступках со стороны Украины

Hendrik Schmidt/Global Look Press

Слова главы Генеральной Ассамблеи ООН Анналены Бербок о недопустимости территориальных уступок со стороны Киева ради урегулирования конфликта с Москвой свидетельствуют о ее желании продолжать противостояние, несмотря ни на что. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил член комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Белик.

По его словам, Бербок придерживается позиции «партии войны». Ее высказывания отображают необъективный подход к сложившейся ситуации, подчеркнул парламентарий.

Белик обратил внимание, что нынешний председатель Генассамблеи ООН намерена придерживаться антироссийской линии в рамках международной повестки. Однако она не может предпринять никаких других действий против РФ, так как ключевые решения во всемирной организации по-прежнему принимаются Советом Безопасности.

«С этим Бербок ничего не сможет поделать», — отметил депутат.

8 декабря Бербок отвергла возможность каких-либо территориальных уступок со стороны Украины в рамках урегулирования конфликта с РФ. Она заявила, что «агрессивные войны» необходимо осуждать, а не поощрять. Как сказала глава Генассамблеи ООН, поощряющие агрессию «пожнут новые войны».

Ранее в офисе президента Украины заявили, что не позволят навязывать стране условия мира.

