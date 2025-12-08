Стало известно о награде лесничему, нашедшему главное праздничное дерево страны

Старшему участковому лесничему Дороховского участкового лесничества Мухтару Магомедову, который нашел главную новогоднюю елку страны, подарили машину. Об этом пишет РИА Новости.

«Это такая ежегодная постоянная традиция для того, чтобы как-то мотивировать», — сказал глава комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Уточняется, что Магомедов получит служебный автомобиль «Нива».

8 декабря в Рузском округе Подмосковья спилили главную новогоднюю елку РФ. По данным агентства «Москва», высота дерева составляет 26 метров, а обхват ствола — 64 сантиметра. Максимальный размах нижних ветвей составляет 11 метров.

До этого сообщалось, что главную елку страны привезут в Кремль 10 декабря. До места назначения праздничное дерево будут транспортировать на специальном автопоезде. Ель провезут через ворота Спасской башни, а затем установят на Соборной площади.

