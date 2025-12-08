На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о награде лесничему, нашедшему главное праздничное дерево страны

РИА Новости: лесничему, нашедшему главную новогоднюю ель страны, подарили машину
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Старшему участковому лесничему Дороховского участкового лесничества Мухтару Магомедову, который нашел главную новогоднюю елку страны, подарили машину. Об этом пишет РИА Новости.

«Это такая ежегодная постоянная традиция для того, чтобы как-то мотивировать», — сказал глава комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Уточняется, что Магомедов получит служебный автомобиль «Нива».

8 декабря в Рузском округе Подмосковья спилили главную новогоднюю елку РФ. По данным агентства «Москва», высота дерева составляет 26 метров, а обхват ствола — 64 сантиметра. Максимальный размах нижних ветвей составляет 11 метров.

До этого сообщалось, что главную елку страны привезут в Кремль 10 декабря. До места назначения праздничное дерево будут транспортировать на специальном автопоезде. Ель провезут через ворота Спасской башни, а затем установят на Соборной площади.

Ранее стилист рассказала, в чем встречать Новый год 2026.

